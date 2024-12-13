SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Burhan ile görüştü

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İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.

Görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya platformu X üzerinden paylaşan Başkanlık, görüşmelerde öne çıkan başlıkları Türkiye- Sudan ilişkiler, bölgesel ve küresel konular şeklinde aktardı.

İletişin Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

SUDAN İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN TÜRKİYE DEVREYE GİREBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Ankara Süreci’ni başlattığını, sağlanan mutabakatın bölgenin huzura kavuşması için önemli katkı sağladığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için de Türkiye’nin devreye girebileceğini, Sudan’da sulh ve istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile ülkenin dış müdahalelerin alanı haline gelmemesinin Türkiye için temel esaslar olduğunu belirtti.

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