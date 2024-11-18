SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Geçtiğimiz hafta Riyad ve Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni durağı Brezilya oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in katliam yaptığı Gazze'deki duruma değindi..

Gazze'de 2 milyondan fazla insanın gıda ve suya erişemediğini vurgulayan Erdoğan, bir kez daha ateşkes vurgusu yaptı.

"GAZZE'DE DERHAL KALICI ATEŞKES SAĞLANMALI"

"Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır. Nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor.

"GAZZE'YE 86 BİN TONDAN FAZLA, LÜBNAN'A BİN 300 TON YARDIMDA BULUNDUK"