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Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesinin yankıları sürüyor.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde kılıçlı yeminin başını çeken Ebru Eroğlu'na, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği tebliğ edildi.

"CHP TEĞMENLERLE İLGİLİ BODOSLAMA TAVIR İÇERİSİNDE"

Eroğlu'nun disipline sevkinin tebliğ edilmesi sonrası muhalefetten açıklamalar gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuyla ilgili konuştu.

AK Partili seçmenlere hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu örneği üzerinden CHP'ye yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Protokole oturtacak kadar şuurlarını kaybettiler. Millete hakaret eden kim varsa en büyük destekçisi CHP'dir. Disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili bodoslama tavır içine girdiler." dedi.

"KILIÇ ŞAKIRTILARI ARASINDA DİSİPLİNSİZLİK YAPANLARI KAHRAMANLAŞTIRMAK NEYİN NESİ"

Ordunun yıpratılmasına ve proveke edilmesine müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pensilvanya'dan emir alan asker üniformalı militanların ülkeyi nasıl felaketin eşiğine getirdiğini gördük. Komutanların talimatına rağmen teğmenlerin yarın neler yapabileceğini kim bilebilir. Türkiye pek çok darbe ve cunta girişimini yaşadı. Post modern muhtıra ayıbına maruz kaldı. Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir?" şeklinde konuştu.

"DİSİPLİNE SEVK EDİLEN TEĞMENLERLE İLGİLİ BODOSLAMA TAVIR İÇİNE GİRDİLER"

Ordunun siyasete çekilmemesi gerektiğinin de önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Mezuniyet töreninde sergiledikleri disiplinsizlik nedeniyle soruşturulan teğmenlerle ilgili de aynı durumla karşı karşıyayız. Bunları disiplinsizlikle ilgili yanlışı varsa bu da disiplin kurulunun huzurumuza getirdiği neticedir. Bunlar bize hakaret ettiği için yargılanıp cezaevine giren kişi için de yaygara kopardılar. Protokole oturtacak kadar şuurlarını kaybettiler. Millete hakaret eden kim varsa en büyük destekçisi CHP'dir. Disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili bodoslama tavır içine girdiler. Disiplin her yerde lazım ama söz konusu TSK olunca hayati öneme sahiptir. Pensilvanya'dan emir alan asker üniformalı militanların ülkeyi nasıl felaketin eşiğine getirdiğini gördük. Komutanların talimatına rağmen teğmenlerin yarın neler yapabileceğini kim bilebilir. Türkiye pek çok darbe ve cunta girişimini yaşadı. Post modern muhtıra ayıbına maruz kaldı. Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir. CHP her zaman olduğu gibi bugün de orduya siyaset bulaştırma geleneğinden kurtulamadığı anlaşılıyor. Ordumuzun yıpratılmasına provoke dilmesine de eyvallah demeyiz. Bu ordu bir partinin değil milletin ordudur. Peygamber ocağıdır bu ordu. Cenk meydanlarını coşturan, ölürsem şehit kalırsam gazi diyen kahramanların ordusudur.

"CHP ZİHNİYETİ ORDUMUZUN RUH KÖKÜNÜ KOPARAMADI"

Bu ordu üç kıta yedi iklimde İslam'ın bayrağını yapan şanlı bir ordudur. Kimse bu orduyu sağa sola çekmesin. Ordumuzun konumunu iyi biliyoruz. CHP zihniyeti çabasına rağmen ordumuzun ruh kökünü koparamamıştır. Kahraman ordumuz vesayet heveslilerinden ve FETÖ'cü hainlerinden temizledikçe vatan savunmasına daha iyi yerine getirmeye başlamıştır. Terör örgütlerine nefes aldırmayan bir orduya sahibiz. TSK'nın gıpta ile takip edilen başarılarına bölücü örgüt uzantıları ile yürüyenlerin gölge düşürmesine müsaade etmeyiz. Üç beş oy için Mustafa Kemal'in itleri hakaretini sineye çekeceksiniz hem de bölücü örgüt arkadaşlarından ayar yerken gıkınızı çıkarmayacak, Kandil'den Pensilvanya'dan gelen destek beyanlarına bir çift laf etmeyip çıkıp Mehmetçik sevgisinden bahsedeceksiniz bize. Siz önce kara siciliniz ile yüzleşin.

"CHP'NİN ORDUMUZU DİSİPLİNSİZLİK TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA BIRAKMASINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"