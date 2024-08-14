AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de..
15 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapacak olan Abbas'ın ilk durağı Beştepe oldu..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abbas'la 5 aylık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi..
GAZZE'DEKİ KATLİAMLAR ELE ALINDI
Basına kapalı olan görüşmede; İsrail'in katliam saldırıları, Gazze'deki insani kriz ve ateşkes arayışları gündemdeydi..
Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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