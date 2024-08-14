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SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas görüştü

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas görüştü Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi..