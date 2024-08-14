AA

Devlet Başkanı Türkiye'de..

15 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapacak olan Abbas'ın ilk durağı Beştepe oldu..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abbas'la 5 aylık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi..

GAZZE'DEKİ KATLİAMLAR ELE ALINDI

Basına kapalı olan görüşmede; İsrail'in katliam saldırıları, Gazze'deki insani kriz ve ateşkes arayışları gündemdeydi..

Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)