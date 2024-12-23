SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası konuşuyor

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Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabinede, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Ayrıca toplantıda ekonomideki gelişmeler, yeni asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar da görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİNE VE YAKINLARINA SABIR DİLİYOR, SAĞLIK CAMİAMIZIN BAŞI SAĞOLSUN DİYORUM"

"Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Buradan televizyon ekranlarında, sosyal medya platformlarında veya radyo kanallarında şu an bizleri takip eden her bir vatandaşıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Konuşmamın hemen başında, dün Muğla'da hastaneye çarparak düşen ambulans helikopterde vefat eden iki pilot, bir hekim ve bir sağlık personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır diliyor, sağlık camiamızın başı sağolsun diyorum.

Biliyorsunuz dün Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümüydü. Aralarında merhum, büyük dedemin de olduğu Sarıkamış şehitlerimize ve gazilerimize bugün bir kez daha Cenab-ı Mevla'dan rahmet diliyorum. Allahu Ekber ve Soğanlı Dağları'nda vatan savunması esnasında kar çiçekleri gibi toprağa düşen kahramanları minnetle iade ediyor. Rabbim asil ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum.

"BİZ BUGÜNE KADAR HEP KENDİMİZLE YARIŞTIK"

Aziz milletim, 2024 yılının son kabine toplantısını biraz önce gerçekleştirdik. Kabine toplantımızda dış politikadan ekonomiye, sanayi ve teknoloji alanındaki atılımlarımızdan göçün idaresine kadar birçok konuyu masaya yatırdık. Bakan arkadaşlarımız yaptıkları sunumlarla hem son iki haftayı etraflıca değerlendirdiler, hem de önümüzdeki döneme dair talimatlarımızı aldılar. Her zaman altını çizdiğim gibi, biz hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin ikazını rehber edilmiş bir kadroyuz. 2024 yılını tamamlarken bir taraftan yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı en objektif şekilde sorguluyor, diğer taraftan da gelecek yıla dair yol haritalarımızı tekemmül ettiriyoruz. Bugünkü kabine toplantımızda da bu hassasiyetimiz tecessüm etmiştir.



Şunu bir defa vurgulamak isterim, biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık, çıtayı daima yukarıya taşıdık. Şimdi de hedeflerimiz doğrultusunda azimle, cesaretle, sabırla ilerliyoruz. Partimizin 23. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye Yüzyılı'nın 2. Bütçesini 17 Ekim'de gazi meclisimizin takdirine sunmuştuk. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2023 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tekliflerimiz, Cumartesi günü genel kurulda 317 evet oyuyla kabul edildi.

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