Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu

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Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi.

İkili arasında gerçekleştirilen görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin istikrarı için Lübnan'la mutabık olduklarını belirtti.

Suriye'de yaşananlara ilişkin gerçekleştirilen görüşmeye dair konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelerde bulundu:

"SURİYE'NİN İKİ ÖNEMLİ KOMŞUSU OLARAK BİRLİKTE HAREKET ETMEMİZ GEREKTİĞİ HUSUSUNDA MUTABIKIZ"

Aziz kardeşimle Suriye'deki gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır. Suriye'nin iki önemli komşusu olarak birlikte hareket etmemiz gerektiği hususunda mutabıkız. Suriye'nin istikrarı, bölgenin istikrarı demektir. Suriye'deki kargaşanın sıkıntısını da son 13 yıldır tüm bölge çekmiştir. Tıpkı bizim gibi Lübnan'da Suriyeli kardeşlerimize tereddütsüz kucağını açmış, ev sahipliği yapmıştır. Suriye'nin yeniden imarıyla günlük yaşamın normalleşmesi önceliğimizdir.



Tüm kesimlerin temsil edildiği kapsayıcı ve kuşatıcı daimi bir idarenin teşkili Suriyeliler kadar biz bölge ülkeleri için de önem arz ediyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması da aynı şekilde ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir başka husustur. İlk günden beri bölücü emellerle ilgili tutumumuzun ne olduğunu söyledik, tüm dünyaya ilan ettik, kararlılığımızı ortaya koyduk.

"MÜŞTEREK HEDEFİMİZ, SURİYE'Yİ YENİ BİR ŞEVKLE AYAĞA KALDIRMAKTIR"

Türkiye bu süreçte, ihtilafın başından bu yana yaptığı gibi, Suriye halkının yanında duracak gereken her türlü katkıyı sağlayacaktır. Suriyeli kardeşlerimize buradan şu mesajı iletmek istiyorum. Bu dönem, birlik içinde, dayanışma içinde, karşılıklı uzlaşı ile hareket edilmesi gereken kritik bir dönemdir. Basiret ve ferasetiyle Suriye halkının, Allah'ın izniyle bu süreci alnının akıyla yöneteceğine yürekten inanıyorum.



Türkiye ve Lübnan olarak müşterek hedefimiz, Suriye'yi yeni bir şevkle ayağa kaldırmaktır. Biz kardeşliğimizin ve komşuluğumuzun gereğini neyse, dün olduğu gibi bugün ve yarın da yapmaya devam edeceğiz. Tabi bu sürecin başarıyla sonuçlanması için uluslararası toplumun güçlü desteğine ihtiyaç var. Suriye'nin istikrarının, bölgenin istikrarı anlamına geldiğini bilen herkesin bu sürece katkı vermesini bekliyoruz. Bunu da samimiyetle arzu ediyoruz. Bu düşüncelerle Aziz Kardeşim, Başbakan Mikati'ye ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

"LÜBNAN TIPKI KARDEŞ FİLİSTİN GİBİ GERİDE BIRAKTIĞIMIZ YILI İSRAİL SALDIRGANLIĞIYLA TAMAMLADI"

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer açıklamaları ise şöyle:

Başbakan Sayın Mikati ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez daha sizlerin huzurunda Ankaramıza, ülkemize hoş geldiniz diyorum. Lübnan, tıpkı Kardeş Filistin gibi geride bıraktığımız yılı İsrail tehdidi ve saldırganlığıyla tamamladı. Lübnan'da bugün ateşkes sağlanmış olsa da ateşkese giden süreçte bir milyondan fazla insan yerlerinden edildi. Dört binden fazla Lübnanlı ise İsrail tarafından katledildi. Bugün bir kez daha kendilerine yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Lübnanlı kardeşlerimize bas sağlığı diliyorum.

"LÜBNAN'IN GÜVENLİĞİ BÖLGENİN İSTİKRARINDAN AYRI DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Üstelik bu İsrail'in Lübnan'a ilk saldırısı da değildir. Geçmişte de Lübnan benzer tacizlerle muhatap olmuştur. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Lübnan'ın güvenliği bölgenin istikrarından ayrı değerlendirilemez. Gazze'de ateşkes ve kalıcı barış sağlanmadan da bölgemiz huzura kavuşamaz. Her fırsatta ifade ettiğim bir hakikati bugün tekrar vurguluyorum. Her kim daha fazla kan dökerek, daha fazla yıkarak, yok ederek, sivil katlederek güvenliğini artıracağına inanıyorsa vahim bir yanlışın içindedir.

"TÜRKİYE, İSRAİL SALDIRGANLIĞINA KARŞI ELİNDEKİ TÜM İMKANLARLA LÜBNAN'IN ARKASINDA DURMUŞTUR"

İsrail hükümetinin halen bu gerçeği anlamadığına, daha doğrusu anlamak istemediğine şahit oluyoruz. Türkiye, İsrail saldırganlığına karşı elindeki tüm imkanlarla Lübnan'ın arkasında durmuş, insani yardımlarını sürdürmüştür. Bu süreçte değerli kardeşimle düzenli istişare halindeydik. Sayın Mikati'yi ülkesinin bu zor döneminde sergilediği liderlikten ötürü samimiyetle tebrik ediyorum.



Kendisiyle ve heyetiyle bugün yaptığımız istişareleri işte bu arka plan ışığında gerçekleştirdik. İsrail'in ateşkesi harfiyen uyması ve Lübnan'da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskının sürdürülmesi gereklidir. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

"LÜBNAN'IN İSTİKRARINI HEDEF ALAN HER TÜRLÜ TEŞEBBÜSÜN KARŞISINDAYIZ"