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Siyasetin gündemi son dönemlerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalarla iyice ısındı.

Bahçeli'nin ardından ne diyeceği merakla beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'ye açıklamaları nedeniyle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Meclis kürsüsünden Kürt kökenli vatandaşlara seslendi.

KÜRT KÖKENLİ VATANDAŞLARA SESLENDİ: GEL YUMRUKLARINI SIKANLARI ARADAN ÇIKARTALIM...

'Kürt kardeşim senden bu eli samimiyetle, sımsıkı tutmanı bekliyoruz.' diyen Erdoğan, ortak değerlere vurgu yaptı.

Türk ve Kürt vatandaşları olarak Türkiye Yüzyılı'nın beraber inşa edilmesi gerektiğine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk bayrağının gölgesinde aydınlık ve müreffeh yarınları birlikte kuralım istiyoruz. Bu cumhuriyet benim olduğu kadar senin de cumhuriyetin. Gel yumruklarını sıkanları aradan çıkartalım diyoruz. Gel terörü meşrulaştıranların, sırtını dağa verenlerin zeminini boşaltalım diyoruz. Gel milletin verdiği yetkiyi terör baronlarına peşkeş çekenlere o yetkinin asıl sahibinin kim olduğunu gösterelim diyorum." dedi.

"ALLAH'IM SEN TÜRK'ÜN VE KÜRT'ÜN KARDEŞLİĞİNİ KORU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak sözlerini Türk ve Kürt vatandaşlarının birliğine yönelik duayla noktaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerimi bitirirken Rabbimden şunları diliyorum. Ey Türk’ü ve Kürt’ü İslam’ın şanlı ordusu kılan Allah’ım. Sen Türk’ün ve Kürt’ün kardeşliğini koru. Muhabbetimizi çoğalt, imanımızı artır, bize güç ver. Bizi tekrar bu kadim coğrafyanın huzur ve barış ordusu yap. Senin her şeye gücün yeter, amin amin amin…" şeklinde konuştu.

"SENİN HER ŞEYE GÜCÜN YETER, AMİN AMİN AMİN..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi: