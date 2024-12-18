SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maron ile görüştü

AA

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye konulu diplomasi trafiği devam ediyor.

Erdoğan bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Görüşme'de Suriye'deki görüşmeler ele alındı.

Konuya ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASININ ÖNEMİ VURGULANDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa’nın Suriye’deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

KALICI GERİ DÖNÜŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini belirtti."

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