SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuşuyor.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aziz milletim, sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. TBMM'nin 28. dönem 3. yasama yılının milletvekillerimizle birlikte ülkemize hayırlar getirmesinin temenni ediyorum. Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın tüm gazi ve şehitlerini bugün bir kez daha saygıyla yadediyorum.

Yeni yasama yılının uyum, uzlaşma, karşılıklı anlayış içinde hepiniz için özellikle aziz milletimiz için hayırlı ve bereketli yıl olmasını niyaz ediyorum. Bu yüksek şuurla milletimize hizmet edecek siyasi partilere, milletvekili arkadaşlarımıza yeni yasama yılında başarı dileklerimi iletiyorum. Şu anda çatısı altında beraber olduğumuz TBMM, 23 Nisan 1920'de açılmış, milli mücadeleyi sevk ve idare etmiş, 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyetimizi kurmuştur.

Bu Meclis, 104 yıllık tarihi boyunca şartların en çetin olduğu dönemlerde bile bir çıkış yolu bulmayı başarmıştır. Bu Meclis, barışı ve demokrasiyi güçlendirecek, refaha ve özgürlüklere daha fazla alan açacak Cumhuriyet tarihimizin en kuşatıcı anayasayı yapma kudretine ziyadesiyle haizdir. 12 Eylül askeri darbesi sonrasında silahların gölgesinde milli iradeye dayatılan anayasa milletimize biçilmiş dar bir gömlektir. 20'den fazla değişiklik, milletin mevcut anayasadan memnuniyetsizliğini açıkça göstermektedir. 82 Anayasası'nın miadı artık dolmuştur. Demokrasimizin yeni anayasa ihtiyacının günden güne kendini daha fazla belli ettiğini görüyoruz. Yeni anayasa ile ilgili biz kendi hazırlıklarımızı titiz bir şekilde yapıyoruz ama bu demek değildir ki diğer tüm fikirlere kapımızı kapatıyoruz. Her türlü fikre saygı duyarız, her düşünceyi ilgiyle dinleriz.

Milleti ve devleti birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Millet varsa devlet vardır. Devlet varsa millet varlığını idame ettirir. Devlet, milletin üzerinde değildir. Millet de devletsiz ayakta ve hayatta kalamaz. Milletin refah ve huzurunun, bununla birlikte daha fazla hürriyetin devletimizi daha da güçlendireceği kanaatindeyiz. Yeni anayasa devlet ile milleti buluşturan niteliklere haiz olmalıdır. Milletin muazzez iradesini temsil eden insanlar olarak, insanımızın hiçbir ferdini dışlamadan, azami müştereklerde buluşturan bir anayasayı yazabilir, yapabilir, bu yüce Meclis eliyle hayata geçirebiliriz."