Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruanda ile ticaret hacmi 500 milyar dolara yaklaştı

Haber Merkezi

Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, ziyaretin Türkiye ve Ruanda arasında cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek ilk resmi ziyaret olduğunu bildirmişti.

Ziyaret kapsamında Kagame, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi tören ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri sarf etti:

"RUANDA ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR AFRİKA ÜLKESİDİR"

Büyükelçiliklerimizin 2013 ve 2014 yıllarında açılması akabinde ilişkilerimiz çok ciddi ivme kazandı. Bugün 500 milyar dolara yakın yatırım yaptıkları dost bir ülkeden bahsediyoruz. Ruanda siyasi istikrarı, iç huzuru ve kalkınma modeliyle örnek gösterilen bir Afrika ülkesidir.

"RUANDA'NIN DIŞ TİCARETİNDE ÜLKEMİZİN İLK SIRALARDA YER ALMASI EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ BAKIMINDAN GELECEK VAAT ETMEKTEDİR"

Bugün kendileriyle yaptığımız görüşmelerde çok sayıda iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik atacağımız adımları ele aldık. Ruanda'daki yabancı yatırımların yüzde 13'ü Türk firmaları tarafından gerçekleştirilmiştir. Ruanda'nın dış ticaretinde ülkemizin ilk sıralarda yer alması ekonomik iş birliği bakımından gelecek vaat etmektedir.

"AFRİK AİLE İLİŞKİLERİMİZİ BÜTÜNCÜL BİR ÇERÇEVEDE İLERLETİYORUZ"

Bugüne kadar 250 Ruandalı öğrencenin ülkemizde burs ile yüksek öğrenim görmelerini temin ettik. Ruanda FETÖ ile mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerden biridir. Afrika ile ilişkilerimizi bütüncül bir çerçevede ilerletiyoruz. Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması düşüncesi ile kıtanın istikrarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

İKİ ÜLKE ARASINDA 4 ANLAŞMA

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Kagame'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar ise şöyle;

-Ruanda Yayın Ajansı (RBA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Arasında Radyo ve Televizyon Alanında Mutabakat Zaptı

-Sivil Hava Aracı Kazaları ve Ciddi Kazaların Tahkikatına Dair İşbirliği Mutabakat Zaptı

-Türkiye ile Ruanda Arasında Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı

-Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ruanda Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliği İçin Mutabakat Muhtırası