SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Kırgızistan ziyaretinin ardından Macaristan'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

NATO GÜNDEMİNDEKİ KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi. Kabulde, NATO'nun gündemindeki konular ele alındı.