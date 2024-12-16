SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Programı'nda konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'na katıldı.

Burada önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"ÜLKEMİZDE YAŞAYAN 16 MİLYONU AŞKIN EMEKLİMİZE SAĞLIKLI, BEREKETLİ ÖMÜRLER NİYAZ EDİYORUM"

"Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, Milletin Evine, Bugazi Mekana Hepiniz Hoş Geldiniz diyorum. Güzel toplantıyı tertip etmek suretiyle gönüllerimizi bu muhabbet sofrasında buluşturan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Bu vesileyle başta emeklilerimiz olmak üzere milletimizin tüm kesimlerine yönelik kapsamlı ve özverili çalışmalar icra eden bakanlık mensuplarımızı da kutluyor, Rabbimden her birine üstün başarılar niyaz ediyorum. Aynı şekilde ülkemizde yaşayan 16 milyonu aşkın emeklimize sağlıklı, bereketli, hayırlı ve güzel ömürler temenni ediyorum. Konuşmamın hemen başında bir gerçeği ifade etmek istiyorum. 16 milyonu aşkın emeklimizi temsiyle burada bulunan siz kardeşlerimiz yıllar yılı döktüğünüz alın teriyle ülkemizin bugünkü noktalara ulaşmasında büyük pay sahibisiniz. Kamuda, özel sektörde, tarımda, hayvancılıkta, ticarette, hülasa, görev aldığınız, sorumluluk üstlendiğiniz her alanda ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecine önemli katkılar sununuz. Tüm bunların yanında sahip olduğunuz bilgi, erdem ve hayat tecrübesiyle bir yandan ailenize ve çevrenize, diğer yandan ülkemize ve milletimize önemli değerler kazandırdınız.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN TAŞLARINI DÖŞEDİNİZ"

Bilhassa çocuklarınıza ve torunlarınıza aktardığınız bu tecrübelerle geleceğin yani Türkiye yüzyılının taşlarını döşediniz, gücümüze güç kattınız, bu milletin yanında olduğunuzu dost düşman herkese gösterdiniz. Aile yapımızın korunmasında milli ve manevi değerlerimizin muhafaza edilmesinde genç nesillere örnek oldunuz, rehberlik ettiniz, sevgi ve şefkatle gençlerimizin elinden doldunuz. Her birinize kalpten teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında tüm emeklilerimize Türkiye yüzyılının emektarlarına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Değerli kardeşlerim, sizlere olan vefa borcumuzu layıkıyla ödeyebilmek için göreve geldiğimiz günden itibaren yoğun ve samimi bir gayret içindeyiz.

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