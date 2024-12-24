Cumhurbaşkanı Erdoğan, Velid Canbolat'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hareketli dakikalar yaşanıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

YILLAR SONRA SURİYE'YE ZİYARET

Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, yıllar sonra Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmişti.

Dün gerçekleştirilen ziyarette Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şera ile görüştü.

Öte yandan, Canbolat, muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesinin ardından da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şera'yı telefondan arayıp tebrik etmişti.

SON DURAĞI ANKARA OLDU

Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ın Şam'dan sonra son durağı da Ankara oldu.

Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Kabul, basına kapalı şekilde gerçekleşti.

Ayrıca kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

ORTA DOĞU MESAİSİNDE YOĞUN GÜNDEM

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya gelmişti.

Gazze ve Suriye'deki son durumun ele alındığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenmişti.

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin istikrarı için Lübnan'la mutabık olduklarını bildirmişti.

Açıklamasında işbirliği vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan devamında "Aziz kardeşimle Suriye'deki gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır. Suriye'nin iki önemli komşusu olarak birlikte hareket etmemiz gerektiği hususunda mutabıkız." ifadelerinde bulunmuştu.

LÜBANAN'A YÖNELİK İSRAİL SALDIRILARI

Ayrıca görüşmede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen ve "Lübnan, tıpkı Kardeş Filistin gibi geride bıraktığımız yılı İsrail tehdidi ve saldırganlığıyla tamamladı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'ın güvenliğinin bölgenin istikrarından ayrı değerlendirilemeyeceğinin altını da çizmişti.