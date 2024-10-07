SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Putin'in doğum gününü kutladı.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

İKİLİ İLİŞKİLER VE DÜNYADAKİ MESELELER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin güçlenerek gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu, üst düzey siyasi diyaloğun devam edeceğini, önümüzdeki süreçte çeşitli vesilelerle gerek bölgemizde gerekse dünyadaki meseleleri ayrıntılı bir biçimde ele almayı sürdüreceklerini belirtti.

DOĞUM GÜNÜNÜ TEBRİK ETTİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de tebrik etti.