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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara'da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki organizasyonda yoğunluk yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona hitabı sonrası oy kullanma işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu eşi Emine Erdoğan ile birlikte kullandı.

9. KEZ GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Son dakika gelişmesinde ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 547 oyun tamamını alarak 9. kez genel başkan seçildi.

Akabinde kürsüye gelen ve bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının devamında şu sözleri sarf etti:

"ŞAHSIMI BİR KEZ DAHA GENEL BAŞKANLIĞA LAYIK GÖRDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongre’mizi tamamladık. Şahsımı bir kez daha genel başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum.Genel merkezimizin yönetim organlarının seçimi de tamamlandı. Merkez disiplin kuruluna, siyasi erdem ve etik kuruluna, asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı cani gönülden tebrik ediyorum. Her zaman ifade ediyoruz; millete hizmet mücadelesi bir bayrak yarışıdır.

"VATANDAŞLARIMIZ MUHALEFETİN İÇLER ACISI HALİNİ GÖRDÜKÇE YÖNÜNÜ BİZE DÖNÜYOR"

Enerjimizi yenilediğimiz birliğimizi ve beraberliğimizi perçinlediğimiz bir kongre maratonunun sonuna geldik. Bugünden itibaren parti çalışmalarımızda, milletimize ve ülkemize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla, çok daha güçlü bir şekilde yola koyuluyoruz. Önümüzdeki dönemde hepimizin omuzlarındaki yük daha da ağırlaşmıştır. Vatandaşlarımız muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor. Sorunlarının çözüm adresi olarak bizleri görüyor.Yaşadığı tüm zorluklara rağmen milletimiz geleceğini partimizde, bu harekette, Cumhur İttifakı’nda görüyor. Kalbi bizimle çarpan yüz milyonlarca kardeşimiz de gözünü kulağını bize çevirmiş vaziyettedir.

"23.5 YILDIR MİLLETİMİZE ASLA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMADIK"

Bu umutları boşa çıkarma gibi bir hakkımız olmadığını sizler de iyi biliyorsunuz. 23.5 yıldır ne Türkiye’ye ne de milletimize asla hayal kırıklığı yaşatmadık bundan sonra da yaşatmayacağız.



23,5 yıldır milletimizin bize yüklediği emaneti yere düşürmedik, Allah’ın izniyle bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Bize durmak yok, bize duraksamak yok, bize vazgeçmek yok.



Bu kutlu yolculukta rehavete asla yer yoktur. Sabırla, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yola çıktığımız coşkuyla Türkiye yüzyılını inşa etmek için canla, başla koşturacağız.



