SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aradan geçen 44 yıla rağmen askeri darbeyi unutmadık, unutmayacağız. Demokrasimiz için her türlü tedviri aldık, alacağız." dedi.

Haber Merkezi

Türkiye’nin demokrasi tarihindeki kara lekesi, 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 44 yıl geçti.

Siyasi sahnede de derin izler bırakan darbeyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu..

Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla bu tür saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"ARADAN GEÇEN 44 YILA RAĞMEN UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"

Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askerî Darbesi’ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ, ALMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz.