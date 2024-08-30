SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi de adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz" dedi.

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.

Tüm yurtta bugün büyük zaferin coşkusu hakim.

ERDOĞAN'DAN 30 AĞUSTOS MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos'un tarihin kritik eşiklerinden biri olduğunu belirtip Büyük Zafer ile birlikte Türk Milleti esareti kabul etmeyeceğini, iradesine zincir vurdurmayacağını, öz yurdunda bağımsız olarak yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini dile getirdi.

"TARİHİMİZİN EN KRİTİK EŞİKLERİNDEN BİRİSİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bugün, Büyük Zafer’in 102’nci yıl dönümünü hep beraber coşku, heyecan ve gururla kutluyoruz. Tarihimizin kritik eşiklerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı” olarak tanımladığı Büyük Zafer, milletimizin Anadolu topraklarındaki varlığını ebediyen tescil etmiştir.

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ"

30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi’yle işgal orduları kesin bir yenilgiye uğratılmış, emperyalizmin mihveri parçalanmış ve Cumhuriyet’in ilanına giden yolun kapıları ardına kadar açılmıştır. Büyük Zafer’le Türk Milleti esareti kabul etmeyeceğini, iradesine zincir vurdurmayacağını, öz yurdunda bağımsız olarak yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şehitlerimizin kahramanlığı, gazilerimizin kanı ve milletimizin fedakârlığı sayesinde kazanılan Büyük Zafer, bugün de bizlere rehberlik etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi de adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz.

"BUGÜN DÜNDEN GÜÇLÜYÜZ, YARIN ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"