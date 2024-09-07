SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kılıçlı harp okulu yeminine tepki Kara Harp Okulu mezuniyetinden sonra kılıç çekerek ikinci bir yemin eden teğmenlerin verdiği görüntüye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın araştırıldığını istismarcıların ordudan temizleneceğini söyledi.

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Haber Merkezi

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyetinden sonra bazı teğmenlerin kılıç çekerek ikinci bir yemin etmesine ilişkin olayı ilk kez değerlendirdi.

21. İmam Hatipliler Kurultayı’nda konuşan Erdoğan, ordunun hiçbir şekilde yıpratılmasına izin vermeyeceklerine dikkat çekti.

"BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUN?"

Konuya ilişkin araştırmaların devam ettiğini belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"Kahraman ordumuzun kahraman mensuplarıyla her zaman gurur duyuyoruz. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsun?

"BUNLARIN ORDUMUZUN İÇİNDE OLMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç kendini bilmez onlar da oradan temizlenecek. 30 kişi olur 300 kişi olur bunların ordumuzun içinde olması kabul edilemez.

"GEREKLİ ADIMLARI MUTLAKA TACAĞIZ"

Bu oyuna nasıl gelindi. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Üniversiteyle görüşmemizi saptık. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine fırsat vermeyiz. Gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız."

İKİNCİ YEMİN VE "MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ" SLOGANLARI

Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) mezuniyet töreninde Kara Harp Okulu mezunu teğmenlerin bir kısmı resmi yeminin ardınan bir alanda toplanarak tören kılıçlarını çatıp farklı bir yemin metni daha okumuştu.

Türkiye bu anlara ilişkin görüntüleri günlerce konuştu.

Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin, kılıç çatarak yemin ettiği "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attığı görüntüler büyük tepki çekince konu hakkında inceleme başlatıldı.