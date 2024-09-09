SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin cinayetiyle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız" dedi.

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Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Kuran Kursu'na giden ve bir daha Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evine dönmeyen Narin Güran, 19 gün boyunca arandı.

Narin Güran'ın cansız bedeni, bugün Eğertutmaz Deresi'nde ekipler tarafından bulundu.

Milyonların yüreğini burkan olayla ilgili soruşturma devam ediyor..

Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Narin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmayı bizzat takip ettiğini söyledi.

"ADALET ÖNÜNDE MUTLAKA HESABINI SORACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

Narin'in katledilmesi hepimizin yüreğine ateş düşürdü.



Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtırılması için konunun bizzat takipçisiyim, takipçisi olacağım.