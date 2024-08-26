SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini hedef alan paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Haber Merkezi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, haddini aştı...

Tuncay Özkan, X hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözler sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Bitlis'te yaptığı konuşmada muhalefeti liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapmakla suçladı.

ÇİRKİN İFADELER

CHP'li Tuncay Özkan ise bu sözlerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'züppe' ifadelerini kullandı.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur." açıklamasını yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözleri gerekçesiyle CHP Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.