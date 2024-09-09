SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı için sosyal medyadan bir mesaj yayınladı ve tüm öğrencilere başarılar diledi.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı.

Yeniden okullarına ve öğretmenlerine kavuşan öğrenciler için maraton başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu. Erdoğan paylaşımında şunları söyledi:

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum.