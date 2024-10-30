SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de 13 aydır soykırım var

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun programını Ankara'da sürdürüyor.

İlk olarak AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında terörle mücadeleye yönelik net mesajlar verdi.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada da katılımcılara önemli mesajlar verdi.

"GAZZE'DE 13 AYDIR SOYKIRIM VAR"

Gazze'de 13 aydır soykırım yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlık adına utanç verici günler yaşandığını söyledi.

"FİLİSTİNLİ YİĞİTLERE SAHİP ÇIKAMADIK"

Erdoğan, "50 bin masum insanın vahşice katledildiği, 2 milyon kişinin sürekli üzerine bomba yağdırıldığı utanç verici bir süreç yaşıyoruz. Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam dünyası olarak Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik. Toprağın üzerinde şerefsizce yaşamaktansa, toprağın altında şerefimle yatarım diyen Filistinli yiğitlere sahip çıkamadık" dedi.

"İSLAM ALEMİ ÇETİN BİR SINAVDAN GEÇİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Diyanet İşleri Başkanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. 54 ülkeden, 94 yarışmacı bu yıl iştirak etti. İki farklı kategoride dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Tüm kardeşlerimize tebriklerimi iletiyorum. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), 'Kur'an-ı öğrenin, okuyun ve okutun' diyor. Rabbim sizlerden de razı olsun. Kıymetli kardeşlerim İslam alemi bugün derin bir sarsıntıdan, çetin bir sınavdan geçiyor. Allah'ın ipine dört elle sarılmamız gereken süreci tecrübe ediyoruz.

"KESKİN NİŞANCILAR ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR"

İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze ve İslam coğrafyasının bir bölümü savaşla, yoklukla boğuşuyor. 50 bin masum insanın vahşice katledildiği, 2 milyon kişinin sürekli üzerine bomba yağdırıldığı utanç verici bir süreç yaşıyoruz. Katliamın yanı sıra kurumların içine düştüğü acizliği de görüyoruz. Görevi barışı korumak olan tüm yapıları esir almıştır. 13 aydır çocuklar soykırıma uğruyor. Keskin nişancılar çocukları hedef tahtası olarak kullanıyor. Sözde gazeteciler binaları bomba ile patlatıyor. Uluslar arası kurumlardan hiçbir itiraz gelmiyor.

"İSLAM DÜNYASI BAŞARILI BİR SINAV VEREMEDİ"

Caydırıcı bir adım atılmıyor. Bu insanlığın tükenişi, hukukun yerini orman kanunlarının aldığının somut göstergesidir. Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir. İsrail yönetiminin hukuk tanımazlığı, batının insan hakları üzerine söylediklerinin içinin ne kadar boş olduğunu bize göstermiştir. Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam dünyası olarak Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik. Toprağın üzerinde şerefsizce yaşamaktansa, toprağın altında şerefimle yatarım diyen Filistinli yiğitlere sahip çıkamadık. Gazze halkı, işgalciler karşısında tam 390 gündür direniyor. Çanakkale'yi geçilmez kılan İstiklal aşıkları gibi direniyor.

"BAŞIMIZI İKİ ELİMİZİN ARASINA ALARAK TEFEKKÜR ETMEMİZ GEREKİYOR"

Gazze tüm insanlık için direniyor. Birkaç ülke dışında İslam dünyasından bir tepki yükselmiyor. Bizler yapmadıklarımızın da hesabını vermekle mükellefiz. Başımızı iki elimizin arasına alıp mutlaka tefekkür etmemiz gerekiyor. Bu cendereden kurtulmanın kuşkusuz yolu Kur'an-ı Kerim ve sünnete sarılmamızdan geçiyor. Karanlığı ancak İslam'ın ruhuyla aydınlığa kavuşturacak, yeni baştan Allah'ın izniyle oluşturacağız. Çünkü Gazze'de evi yerle bir edilen elinde tespih, kucağında Kur'an-ı Kerim ile şehit olan çocuklara borcumuz var. Bu milletin kahramanlarına verdiğimiz sözümüz var. Yüzlerini Türkiye'ye dönmüş kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz var.

"BU KIŞ BOYUNCA EN BÜYÜK KÖTÜLÜKLERİ YAPACAKLAR"