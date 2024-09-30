Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan açıklaması: 30 ton yardım gönderdik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İsrail'in Lübnan'a saldırıları hakkında konuşan "En büyük tepkiyi İslam ülkeleri vermeli" dedi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Lübnan'a halihazırda 30 ton yardımda bulunduğunu da açıkladı.

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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantı sona erdi.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında iç ve dış meselelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

"EN BÜYÜK TEPKİYİ İSLAM ÜLKELERİ VERMELİ"

İsrail'in Lübnan'a saldırıları karşısında en büyük tepkiyi İslam ülkelerinin vermesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya çağrıda bulundu.

"LÜBNAN'A 30 TON YARDIM GÖNDERDİK"

İnsani yardımların bölgeye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'a şu ana kadar 30 ton yardım gönderdiğini açıkladı.

"KÜRESEL BARIŞ VE GÜVENLİK '5 AYRICALIKLI' ÜLKENİN KEYFİNE BIRAKILAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan'daki saldırılara ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

24 Eylül Salı günü, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap ettim. Hitabımda, İsrail’in Gazze halkına uyguladığı soykırım başta olmak üzere bölgemizdeki çatışmalara ve zulümlere özellikle dikkat çektim. Küresel barış ve güvenliğin “5 ayrıcalıklı” ülkenin keyfine bırakılmaması gerektiğini “Dünya 5’ten Büyüktür” şiarımızla tekrar ifade ettim. Yine konuşmamızda Türkiye’nin dış politika vizyonuna dair kapsamlı bir ufuk turu yaptık. Tüm görüşmelerimde, yaklaşan kış mevsimi öncesinde, insanlık olarak, Filistin halkına yönelik yardımlarımızı artırmamız gerektiğini dile getirdim. Gerek Genel Kurul salonunda, gerekse daha sonraki görüşmelerimizde aldığımız tepkiler son derece olumluydu. Verdiğimiz mesajlarla bir kez daha insanlığın ortak vicdanına tercüman olduğumuzu gördük.

"İSRAİL, LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARINI ARTIRDI"

Türkiye bugün, özgürlük için, adalet için, hak ve hakkaniyet için mücadele eden tüm mazlumların küresel platformdaki sesi haline gelmiştir. Bundan, ülkemiz ve milletimiz adına onur duyuyoruz. Biz, New York’tayken İsrail, Lübnan’a yönelik saldırılarını daha da artırdı. Son iki haftada İsrail’in saldırılarında, aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu bini aşkın Lübnanlı hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında vefat eden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Lübnan halkına tekrar taziyelerimi iletiyorum.

"BÖLGEYE TIBBİ MALZEME GÖNDERDİK"

Lübnan Başbakanı Mikati’yle görüşmemizde Türkiye’nin güçlü desteğinin yanlarında olduğunu çok net biçimde söyledim. İlk etapta acil ilaç ve tıbbi malzeme yardımımızı bölgeye süratle gönderdik. 30 ton insani yardım malzemesi çarşamba günü Beyrut’a ulaştı. Güvenlik şartları elverdiği ölçüde yardımlarımızı devam ettireceğiz. Tabii İsrail’in sivil-asker ayrımı gözetmeden sürdürdüğü saldırılara bağlı olarak, Lübnanlı kardeşlerimizin ihtiyaçları da katlanarak artıyor. Şimdiden yüz binlerce sivil yerlerinden edildi. Milletimizin yüz akı olan sivil toplum kuruluşlarımız, zor koşullara rağmen sahadalar; insani yardım noktasında ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de İsrail’in saldırılarını durdurması için diplomatik temaslarımıza hız verdik.

"YOĞUN TEMAS HALİNDEYİZ"

Dışişleri Bakanımız, MİT Başkanımız ve diğer yetkililerimiz bu noktada muhataplarıyla yoğun temas halinde. Uluslararası toplum İsrail’in tüm bölgeyi ateşe atan bu haydutluğuna daha fazla sessiz kalamaz. Şayet Güvenlik Konseyi gerekli iradeyi göstermezse, Genel Kurul’un “1950 tarihli Barış İçin Birlik Kararında” olduğu gibi kuvvet kullanma tavsiyesinde bulunma yetkisi süratle devreye alınmalıdır. Burada şunu da söylemek durumundayım: Bu süreçte, tabii ki aslolan İslam dünyasının tavrıdır.