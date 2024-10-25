Haber Merkezi

Türkiye'nin kalbine hain saldırı...

Bu kez göz bebeğimiz olan kurumlarımızdan birisi hedef alındı.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.

5 ŞEHİT 22 YARALI

Saldırıda 5 kişi şehit olurken, biri ağır 22 kişi ise yaralandı.

Savunma sanayimizi hedef alan saldırılar sonrası Türkiye tam yürek olurken İstanbul'da sektör bileşenlerini bir araya getiren SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı ise devam ediyor.

ERDOĞAN, SAHA EXPO'DA

Fuara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayi ve terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.

"İNLERİNİ BAŞLARINA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Türkiye Cumhuriyet devleti bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme gücüne sahiptir." diyen Erdoğan, geri adım atmayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı, "Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Biz kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun da gayet farkındayız." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme gücüne sahip olduğunu vurguladı.

"ŞİRKETLERİMİZİ AYRI AYRI TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin yıldızlarının buluştuğu SAHA EXPO 2024’te sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendi alanında giderek bir marka haline gelen SAHA EXPO'nun ülkemiz, sektörümüz ve katılımcı firmalar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, sponsorlarımızı kutluyor, ürünleriyle fuarımızda yer alan tüm şirketlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yurt dışından güzel İstanbul'umuzu ve SAHA EXPO'yu ziyaret eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Fuara katılan firmalara ve fuarda gerçekleştirilen etkinliklere destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.

"ŞEHİTLERİMİZİN FEDAKRALIKLARINI ŞÜKRANLA HATIRLAYACAĞIZ"

Malumunuz önceki gün Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Şirketi TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine menfur bir terör saldırısı düzenlendi. Öncelikle bu kalleş ve alçak terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin acılı ailelerine, sevenlerine ve TUSAŞ'ımızın mensuplarına başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin fedakârlıklarını daima şükranla hatırlayacağız. İnancım ve duam odur ki milletimiz de şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır. Aynı şekilde saldırıda yaralanan kardeşlerimize de Mevla'dan acil şifalar temenni ediyorum.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Burada öncelikle bir hususun bilinmesini isterim. Her ne kadar şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kast eden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Bu tarz alçaklıklarla bize geri adım attıracaklarını zannedenlerin tepesine binmeye, inlediklerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme gücüne, kapasitesine ve kararlılığına sahiptir. Türkiye 85 milyon vatandaşının top yekün kenetlenmesiyle her türlü tuzağı bozacak basiret de hamdolsun ziyadesiyle haizdir.

"ŞEHİTLERİMİZN KANLARI YERDE KALMADI"

Şu gerçeği herkes yakında görecektir. Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı akim kalacak, başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır. TUSAŞ'taki terör eylemini düzenleyen bölücü terör örgütü üyesi hainlerin ikisi de ölü olarak ele geçirilmiştir. Hava kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek kat be kat fazlasıyla vermiş, şehitlerimizin mübarek kanlarını yerde bırakmamıştır. Savunma sanayii çalışanlarımızda saldırıdan hemen sonra hainlere inat daha fazla çalışacağız daha fazla üreteceğiz diyerek bu milletin nasıl yenilmez bir irade, nasıl sarsılmaz bir imana sahip olduğunu göstermişlerdir. "İstiklal Marşımızdaki o asil ruha bir kez daha şahit olduk. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, Nasıl böyle bir imanı bu var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar." Evet, teröre meydan okuyan, TUSAŞ personelimizin şahsında bu millet yenilmeyeceğini yıkılmayacağını alçaklara yurduna asla uğratmayacağını dost, düşman herkese bir kez daha ilan etmiştir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZLE ARAMIZA KİMSE GİREMEZ"

Biz bu alçaklıkların arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Biz kiralık katillerinin emellerinin ne olduğunu da gayet farkındayız. Aynı şekilde basiret ve feraset sahibi milletimiz de bölücü canilerin kanlı eylemlerinin hangi amaca hizmet ettiğini bilincindedir. Dünkü güvenlik toplantımızda hain terör saldırısını ve atacağımız adımları detaylıca ele aldık. 85 milyonun kardeşçe barış ve huzur içinde yaşadığı terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir hasmane terör saldırısı bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğini bozamaz, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına engel olamaz, büyük ve güçlü Türkiye idealimizin önüne set çekemez. Türkiye düşmanlarının ülkemizi karanlığa sürüklemesine izin vermeyiz, vermeyeceğiz.

"TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ, HEDEFLERİMİZDEN KOPMAYACAĞIZ"

Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de daha büyüktür, daha güçlüdür, daha dirayetlidir, oyun kuranların oyunlarını tek tek başlarına geçirecek köklü devlet tecrübesiyle mücehezdir. Bugüne kadar terörle mücadelemizi daima çok katmanlı, elimizin altındaki tüm araçları bütün imkanları kullanarak yürüttük. İnşallah bundan sonra aynı stratejik akılla mücadelemizi sürdüreceğiz. Tuzağa düşmeyeceğiz, hedeflerimizden kopmayacağız, kardeşliğimizden birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz. Ortada hiçbir sebep yokken aylar öncesinden Türkiye için iç karışıklık senaryoları yazan müstevlilerin heveslerini yine kursaklarına koyacağız.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Terör eylemi akabinde milletimizin yanı sıra muhalefet dahil siyasi partilerimizin benimsediği müşterek duruşu takdirle karşılıyoruz. Çağrımıza uygun şekilde kardeşlik ekseninde birbirine kenetlenen tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Ancak burada bir üzüntümü de ifade etmek durumundayım. Terörün gayesi sadece kan dökmek masumları katletmek değildir. Terörün asıl amacı toplumda korku ortamı oluşturmaktır. Ülkemizde kimi çevreler maalesef bilerek veya bilmeyerek terörün bu hedefine ulaşmasına bir nevi aracılık yapmaktadır. Bakınız hiçbir oto kontrolün hiçbir ahlaki değerin ve denetimin olmadığı sosyal medya mecralarını bir tarafa bırakıyorum. Çünkü orası zaten söz konusu Türkiye olduğunda terör eyleminin eksik kalan yanlarını tamamlayan bir operasyon aygıtına dönüşmüş durumda. Batı'da bir terör eylemi gerçekleştirildiğinde gösterdikleri hassasiyetin ülkemize gelince esirgendiğini şimdiye kadar defalarca tecrübe ettik. Artık onlardan tutarlı, ahlaklı, ilkeli, vicdanlı bir duruş beklemiyoruz.

"SON 22 YILDA SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA TAM ANLAMIYLA BİR DESTAN YAZDIK"

Önümüze çıkarılan engellere rağmen son 22 yılda savunma sanayii alanında tam anlamıyla bir destan yazdık. Bu gerçeği muhalif dost düşman herkes görüyor. 2002 öncesi yıllarda teröre karşı mücadele eden askerlerimiz Türk savunma sanayiinin nasıl bir başarı hikayesine imza attığını çok iyi biliyor. Çelik Kubbe ile ve diğer pek çok projemizle kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Birilerinin Demir Kubbe'si olabilir bizim de Çelik Kubbe'miz var.

"TÜM SALDIRILARA RAĞMEN YÜRÜYÜŞÜMÜZ HIZLANARAK DEVAM EDECEK"