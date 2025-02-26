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Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası süreç işliyor..

Bu kapsamda DEM Parti heyeti, 3'üncü kez İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için talepte bulundu.

3'üncü İmralı ziyaretine Adalet Bakanlığı'ndan izin çıktı..

DEM PARTİ'DEN 3'ÜNCÜ İMRALI ZİYARETİ

DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetin Öcalan ile görüşmesinden sonra TBMM'de siyasi partiler ve STK'larla da bir dizi görüşme gerçekleştirildi.

Kuzey Irak'ta da bölgesel Kürt yönetimi liderleri ile bir araya gelen DEM heyeti, bir kez daha İmralı'ya gidiyor.

Dün Adalet Bakanlığı'na DEM Parti tarafından konuya ilişkin yapılan başvuru değerlendirildi.

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret talebini onayladı.

AHMET TÜRK 12 YIL SONRA İMRALI'YA GİDECEK

Yarın gerçekleşecek ziyaretin saatine ilişkin bir açıklama yapılmazken heyet, 3'üncü kez İmralı'ya gidecek.

Ahmet Türk, bu kapsamda 12 yıl aradan sonra İmralı'da Öcalan ile görüşmüş olacak.

Görüşme neticesinde, PKK terör örgütüne Öcalan tarafından silah bırakma, örgütü lağvetme çağrısı yapılması bekleniyor.

DEM HEYETİ YARIN AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

Son dakika gelişmesinde ise, DEM heyeti yarın 17'de açıklamalarda bulunacak.

Edinilen bilgilerde, açıklama İmralı ziyareti dönüşü İstanbul'da olacak.

İLK İMRALI ZİYARETİ SONRASI 7 MADDELİK AÇIKLAMA

Yapılan DEM Parti başvurusuyla ilk ziyaret 28 Aralık'ta gerçekleşti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan terör örgütü PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan ile ilk görüşen isimler oldu.

İlk görüşmenin ardından 7 maddelik bir açıklama yapıldı.

Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU

Süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım 2024 tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

9 Aralık 2024'te Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

4,5 YIL SONRA İLK KEZ GÖRÜŞTÜLER

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyet'in 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun." ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.

28 Aralık 2024'te İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Heyetin ziyareti 4,5 yıl aranın ardından gerçekleşti.