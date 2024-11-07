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Türkiye'nin siyasi gündemi günlerdir Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti'ye yapılan kayyum atamaları...

Yapılan kayyum atamaları sonrası 4 Kasım'da Mardin Belediyesi önünde açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Çok iyi bilsinler ki Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Denizler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır. Ne onların kayyımı, ne onların zulüm politikaları ne yalanları ne hileleri bizlere diz çöktürmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Bakırhan'ın ifadeleri sonrası hakkında inceleme başlatıldı.

KONUŞMASI NEDENİYLE İNCELEME BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı, incelemenin, Bakırhan’ın Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması sonrası yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle başlatıldığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca, DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında da aynı gerekçeyle yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

MARDİN İL BAŞKANI TUNÇ'A DA SORUŞTURMA

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Siirt Milletvekili ve DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer BAKIRHAN’ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ’un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.

NE DEMİŞTİ?

Öte yandan DEM Partili Bakırhan, 4 Kasım'daki konuşmasında şunları söylemişti: