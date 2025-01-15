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SON DAKİKA! DEM Parti İmralı heyeti 17 Ocak'ta açıklama yapacak

SON DAKİKA! DEM Parti İmralı heyeti 17 Ocak'ta açıklama yapacak İmralı'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen ve siyasi partileri ziyaret eden DEM Parti heyeti, 17 Ocak'ta konuya ilişkin açıklamada bulunacaklarını açıkladı.