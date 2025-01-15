SON DAKİKA! DEM Parti İmralı heyeti 17 Ocak'ta açıklama yapacak

Haber Merkezi
Son dakika haberine göre, Türkiye'nin PKK teröründen kurtulması için atılan adımlar sürüyor.
28 Aralık'ta İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, sonrasında siyasi parti liderleri, cezaevindeki HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ve STK'ları ziyaret etmeye başladı.
DEM HEYETİ 17 OCAK'TA AÇIKLAMA YAPACAK
Sık sık konuya ilişkin bilgi verilmesi istenen heyet adına konuşan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, açıklamayı tüm ziyaretleri tamamladıktan sonra yapacaklarını belirtmişti.
Söz konusu açıklamanın tarihi belli oldu.
DEM Parti heyeti, 17 Ocak'ta konuya ilişkin açıklamada bulunacaklarını açıkladı.
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