SON DAKİKA! DEM Parti'nin 'Öcalan' başvurusuna Bakan Tunç'tan yanıt

DEM Parti, geçtiğimiz günlerde Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmuştu..

DEM Parti'nin talebi sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan beklenen yanıt geldi.

Değerlendirmenin devam ettiğini aktaran Bakan Tunç, başvuruya makul bir süre içerisinde yanıt verileceğini bildirdi.

"DEĞERLENDİRMEMİZ DEVAM EDİYOR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde grup toplantısında konuşan Bakırhan, İmralı'ya gitmek üzere Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacağını açıklamıştı.

Tuncer Bakırhan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"ÖCALAN'LA GÖRÜŞMEK İÇİN ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURACAĞIZ"

Bugün de konuşuldu bizden önce MHP Grubu'nda. Ama emin olun biz hazırlıklarımızı yapmıştık. Demek ki çözüme dönük akıl bazen aynı işliyor. Biz Tülay Eşbaşkanımızla birlikte İmralı’da Öcalan’la görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuracağız.