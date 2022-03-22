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    Son dakika depremleri! Deprem mi oldu? 22 Mart Salı 2022 nerede deprem oldu?

    Depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Bursa'da meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. İşte Bursa deprem saati ve şiddeti..
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 17:29
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    Son dakika depremleri! Deprem mi oldu? 22 Mart Salı 2022 nerede deprem oldu?

    Bursa'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

    Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

    Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 22 Mart 2022 AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

    Peki son dakika Bursa depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

    22 MART SON DEPREMLER

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Son dakika depremleri! Deprem mi oldu? 22 Mart Salı 2022 nerede deprem oldu? #1

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ


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