SON DAKİKA: Devlet Bahçeli: Bize göre Erdoğan tek seçenektir

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre Devlet Bahçeli grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

PKK'nın silah bırakması amacıyla bölücü başı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyı yineleyen Bahçeli, eş zamanlı devam eden anayasa tartışmalarına da değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha seçilmesi gerektiğini belirten Bahçeli şöyle konuştu:

"ERDOĞAN BİZE GÖRE TEK SEÇENEKTİR"

"Diyorlar ki, yeni anayasa hazırlık süreci için tahkimat yapıyormuşuz. Diyorlar ki, Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçtirmek için yol arıyormuşuz.

Bizim evvela hedefimiz yeni yüzyılda terör kamburundan kurtulmaktır. Huzurlu ve mutlu bir millet varlığını temin etmektir.

Aklında hala soru işareti olanlar varsa, son tahlilde diyeceğim de şudur:

Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?

"GEREKLİ DÜZENLEME YAPILMALI"

Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır?

Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenektir."