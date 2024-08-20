SON DAKİKA! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Bahçeli, 17-25 Aralık sürecine değindi ve Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğuna yönelik iddiaları ise sert bir şekilde yalanladı.

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Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul ettiği ziyarette çekilen fotoğraflardaki bir ayrıntı tartışmalara neden oldu.

Fotoğraf karesinde, 17-25 Aralık'ı gösteren bir saat yer alıyordu.

Bu kare üzerinden Cumhur İttifakı'nda çatlak oluştuğuna dair iddialar konuşuldu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, X hesabından tartışmalara ilişkin net bir açıklama yaptı ve tüm tartışmaları noktaladı.

Devlet Bahçeli, konuyla ilgili şunları söyledi:

"CUMHUR İTTİFAKI MİLLİ GÜVENCE, MİLLETİN ÖZGÜVENİDİR"

Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir. Küresel ekonomi-politik sistemin yeni baştan inşa edildiği, önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye’nin haksız ve hayasızca gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence, milletin özgüvenidir.

"DEDİKODU ÇARKI HIZLA ÇEVRİLMEYE, FİTNE CEHPESİ TAKVİYE EDİLMEYE BAŞLANDI"

İstiklal ve istikbal haklarımızın muhafız ve müdafaa onurunun mihver gücü Cumhur ile Cumhuriyet’i kucaklaştıran akıl ve ahlak temelli ittifakımızdır.



Türkiye’miz üzerinde karanlık senaryolar yazan, nevzuhur kaos denklemleri kuran, tarih sahnesinde pasif ve müdahale edilebilir bir ülke olmasının planını hazırlayanlar bugünlerde dedikodu çarkını hızla çevirmeye, fitne cephesini artan ölçekte tahkim ve takviye etmeye başlamışlardır.



Bu mahsurlu tablonun gözümüzden kaçtığını düşünenler hiç kuşkusuz derin bir gaflet ve melanet girdabında sürüklenen çürüklerdir.

"17-25 ARALIK, 15 TEMMUZ FETÖ İHANETİNİN KULUÇKA EVRESİDİR"

17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür. Bu nedenle FETÖ’nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN TERTEMİZ MÜCADELESİNE LEKE SÜREN MİHRAKLAR, BOŞA KÜRE ÇEKİYOR"

Cumhur İttifakı’nın tertemiz mücadelesine leke sürmek için beşinci kol faaliyeti üstlenen mihrakların boşa kürek çekmeleri bir yana, heveslerinin ve hedeflerinin ihanetle çerçevelenmiş kursaklarında kalması mutlak ve mukadder bir akıbettir.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE HESAPLAŞMAK KAÇINILMAZDIR"

Şunu da özellikle ve tekraren hatırlatmalıyım ki, küresel internet platformlarının, sosyal medya mecralarının, organize çıkar gruplarının, bazı gazete ve televizyonların (özellikle Halk TV) Cumhur İttifakı’nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Elbette bu odaklarla günü geldiğinde hesaplaşmak kaçınılmazdır.

"CUMHUR İTTİFAKI KUTLU YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜRECEKTİR"