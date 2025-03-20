SON DAKİKA! Devlet Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı

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Terörsüz Türkiye süreci işliyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK'yı feshedin" açıklamasıyla devam eden süreç sürerken, farklı iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor.

Tartışmalar devam ederken bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bahçeli, fesih kararının sürüncemede bırakılmasının hiç beklenmedik komplikasyonlara, hiç tahmin edilmedik komplolara ve karmaşık provokasyonlara sahne olabileceğini belirterek, 4 Mayıs 2025 Pazar gününe dikkat çekti.

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, BİR AN EVVEL KONGRESİNİ TOPLAYARAK FESİH KARARI ALMALI"

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Bu kapsamda bölücü terör örgütü PKK, 27 Şubat İmralı çağrısının gecikmemesi ve aziz milletimizin yoğunlaşan arzusunun boşa düşmemesi maksadıyla bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı almalı, nihayet silahları bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmelidir.



Fesih kararının sürüncemede bırakılması hiç beklenmedik komplikasyonlara, hiç tahmin edilmedik komplolara ve karmaşık provokasyonlara sahne olabilecektir.



Bölücü terör örgütünün derhal karar alması gerekmektedir

"BİZİM TASAVVUR VE TEKLİFİMİZ HIDIRELLEZ'İN ARİFESİNDE, PKK'NIN KONGRESİNİ TOPLAYARAK BU İŞİ BİTİRMESİDİR"