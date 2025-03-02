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Haber Merkezi

Türkiye tarihi günler yaşıyor..

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşerek kamuoyuna önemli bir mesaj iletti.

İmralı heyeti tarafından duyurulan açıklamada, Öcalan’ın örgüte “PKK kendini feshetsin” çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamaya, cezaevinde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da bir destek mesajı geldi.

DEMİRTAŞ'TAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ MESAJI

Demirtaş, Öcalan'ın çağrısına destek vereceğini açıklayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'yi de ekledi ve "Allah onlara uzun ömür versin." dedi.

Demirtaş'ın açıklaması sonrası sürpriz bir son dakika geldi..

BAHÇELİ, DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, cezaevindeki Demirtaş ile telefonda görüştü.

Haberi, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı canlı yayında duyurdu..

Alçı, şu ifadeleri kullandı:

Bahçeli, Tuncer Bakırhan'ı perşembe günü yapılan çağrı sonrası aramıştı. Sayın Bahçeli yalnızca Bakırhan'ı değil, Selahattin Demirtaş'ı da aramış.



Bana gelen bilgi Sayın Bahçeli'nin Demirtaş'a telefonda ulaştığı ve onun verdiği destekten memnun olduğu yönünde, aralarında bir gelişme, konuşma geçtiği yönünde