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SON DAKİKA! Dilan Polat için tahliye kararı

SON DAKİKA! Dilan Polat için tahliye kararı Son dakika haberine göre; uzun zamandır tutuklu olan Dilan Polat'ın avukatı tarafından yapılan itiraz kabul edildi ve tutuksuz yargılanmasına karar verildi.