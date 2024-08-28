SON DAKİKA! Dışişleri açıkladı: Ankara-Şam hattında normalleşme süreci Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma ve terör unsurlarından arındırma hedefi doğrultusunda atılması gereken adımları belirledi.

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Haber Merkezi

Ankara bir süredir sorun yaşadığı ülkelerle normalleşme için bir formatı hayata geçirdi.

Ankara'nın normalleşme formatına göre; önce sorun yaşanan ülkelerle, Milli İstihbarat Teşkilatı başkan yardımcıları düzeyinde görüşme gerçekleştiriliyor.

Bunu, istihbarat başkanlarının toplantısı takip ediyor.

ANKARA'NIN YENİ NORMALLEŞME FORMATI

Koşulların oluşması durumunda ilgili bakanların teması başlıyor. Anlaşmaların sağlanması durumunda ise liderler seviyesinde görüşme gerçekleşiyor.

Bu format, birçok ülke ile ilişkilerin düzeltilmesinde kullanıldı.

ANKARA-ŞAM HATTINDA NORMALLEŞME SÜRECİ

Son süreçte ise gözler Ankara-Şam normalleşmesine çevrildi.

13 yıldır süren iç savaş neticesinde 10 milyondan fazla insan ülkeyi terk ederken bölge terör örgütleri ve onların finansörleri, koruyucularının oyun sahası haline geldi.

13 yıl sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye lideri Beşşar Esad ile görüşebileceğini, ilişkileri normalleştirebileceklerini belirtti.

Karşılıklı açıklamaların ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi.

TÜRKİYE ŞARTLARINI AÇIKLADI

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgilere Türkiye, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin şartlarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının yaptığı açıklamada, Suriye’de ihtilafın baş gösterdiği Mart 2011 öncesinde ikili ilişkilerin birçok alanda geliştirildiği ve bölge istikrarına katkıda bulunur düzeye ulaştığı ifade edildi.

Bu dönemin, halkın refahını artırmaya ve sorunlarını azaltmaya dönük politikalar sayesinde, ikili ilişkilerin emsal teşkil edecek nitelikte ilerleyebileceğini gözler önüne serdiği kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN ŞARTLARI

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Varılan aşamada, ilişkilerin 2011 öncesine dönmesinin yolu:

* Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve birliğini muhafaza etmek üzere terör unsurlarından arındırılması,

* Suriye’nin kendi halkıyla, kendi halkının meşru talep ve beklentileri temelinde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde gerçek bir ulusal uzlaşı sağlaması,

* Bununla bağlantılı olarak güvenli ve onurlu geri dönüşler için gerekli koşulların oluşturulması,

* İnsani yardımların kesintisiz şekilde sürmesinden geçmektedir.

Bu anlayış hakim kılınıp gerçekçi yaklaşımlar hayata geçirildiği takdirde, Suriye’nin esenliğine, komşu ülkelerin güvenliğine ve bölgesel istikrara katkı sağlayabilecek adımların önü açılacaktır.

ÖN ŞARTSIZ MASAYA OTURMA ANLAŞMASI SÜRERSE İLK TOPLANTI YAPILACAK

Ön şartsız masaya oturulması konusundaki kararlılık taraflarca kabul görmeye devam ederse ilk toplantının yapılması gündemde.

Rusya’nın bu konuda adım atılması konusundaki isteği de normalleşme sürecinde önemli bir etken.

Ankara-Şam hattındaki normalleşme sürecinde, tıpkı diğer ülkelerde uygulanan format gibi dört ülkenin istihbarat başkan yardımcılarının bir araya gelmesi ilk adım olacak.

Normalleşme sürecinde Ankara'nın masaya getirecekleri ise terörle mücadele, Türkiye'deki sığınmacıların ülkelerine dönüşünün sağlanması, sınır güvenliğinin tesis edilmesi ve Astana sürecinin canlandırılması olacak.