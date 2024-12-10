Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Şartlar oluşursa Şam'a büyükelçilik açılabilir

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Suriye’deki saldırılarına ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Fidan, “Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor” dedi.

"ŞARTLARIN OLUŞMASINA BAKACAĞIZ"

Şam'daki Türkiye Büyükelçiliğinin aktif etmek için bir girişim olup olmayacağı sorusuna ise Bakan Fidan, “Şartların oluşmasına bakacağız” şeklinde yanıt verdi.

"İSRAİL, SURİYE'DE MEVCUT YÖNETİMİN TÜM EKİPMANLARINI KULLANILMAZ HALE GETİRMEK İSTİYOR"

Suriye'deki İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırıları ve Golan Tepeleri'nin ötesine geçme girişimlerine de değinen Fidan "İsrail, Suriye'de mevcut yönetimin tüm ekipmanlarını kullanılmaz hale getirmek istiyor." dedi.