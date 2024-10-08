SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'daki vatandaşlarımız yarın deniz yolu ile tahliye edilecek Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının 9 Ekim tarihinde deniz yolu ile tahliye edileceğini açıkladı.

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İHA

Soykırımcı İsrail askerleri, bir yıldır Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırıların ardından gözünü Lübnan'a dikmişti.

17 Eylül tarihinde Hizbullah mensuplarının kullandığı askeri çağrı cihazlarına siber saldırı düzenleyen İsrail ordusu, 2 binden fazla masumu katletmişti.

Bununla da sınırlı kalmayan İsrail ordusu, Lübnan'a art arda hava saldırısı düzenlemiş ve Beyrut'u adeta harabeye çevirmişti.

TAHLİYE SÜRECİNİN PLANLAMASI TAMAMLANDI

Bölgeyi abluka altına alan İsrail askerlerinin kanlı saldırıları sürerken birçok ülke, bombaların adeta yağmur gibi yağdığı Lübnan'daki vatandaşları için tahliye çağrılarını sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan Türkler için tahliye sürecinin planlandığını duyurmuştu.

TAHLİYE YARIN, DENİZ YOLU İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türk vatandaşları için deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planların hazırlandığını duyuran Dışişleri Bakanlığı, sürecin tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşları, 9 Ekim tarihinde (Yarın), deniz yolu ile ülkeden tahliye edilecek.

"TAHLİYE GEMİLERİ, İNSANİ YARDIMLARIMIZI DA LÜBNAN'A NAKLEDECEKTİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur. Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır. Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan’a nakledeceklerdir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)