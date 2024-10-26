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İsrail, dün gece İran'a yönelik saldırı düzenledi.

İran'da askeri üsleri vuran İsrail'in eylemleri, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla "en güçlü şekilde" kınandı.

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma bir kez daha dikkatin çekildiği açıklamanın detayları da şu şekilde:

"ULUSLARARASI TOPLUMU HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir.



İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir.



Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.

"BÖLGEDE SAVAŞ İSTEMİYORUZ"