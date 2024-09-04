SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya tepki

Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun Mısır Arap Cumhuriyeti’ne yönelik iddialarına tepki gösterdi.
Yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze’de işlediği suçları örtbas etmek ve ateşkes görüşmelerinin sonuca ulaşmasını engellemek amacıyla kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yalanlarını sürdürdüğü vurgulandı.
"KABUL EDİLEMEZ"
Netanyahu’nun son olarak Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti’ne yönelik iddialarının kabul edilemez olduğu belirtildi.
"Mısır Arap Cumhuriyeti’nin, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve milyonlarca Filistinli kardeşimize yardım eli uzatılabilmesi için sürdürdüğü arabuluculuk çabalarını destekliyoruz." denildi.
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