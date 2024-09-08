SON DAKİKA! Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan Narin hakkında açıklama Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından açıklama yapan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cansız bedeninin çuval içerisinde bulunduğunu ve çuvalın üzerinin de "doğal bir görüntü vermek için" ağaçlarla kaplandığını belirtti.

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Haber Merkezi

21 Ağustos 2024 tarihinde Kuran Kursu'na gitmek üzere evden çıkan Narin Güran, bir daha geri dönmedi.

Narin'in ger dönmemesi üzerine köylülerle birlikte aramaya çıkan ailesi tek bir ize ulaşamadı ve haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Narin'i aramak için bölgeye gelen ekipler, her yeri didik didik etti ancak 19 gün boyunca tek bir dahi ulaşılamadı.

Önce ağabeyi ardından annesi ve son olarak amcasının gözaltına alınmasının ardından Narin'le ilgili yeni ihbarlar geldi.

Son gelen ihbarın üzerine daha önce aranan Eğertutmaz Deresi'ne bir kez daha bakan ekipler, 8 yaşındaki küçük kızın cansız bedenine ulaştı.

DİYARBAKIR VALİSİ MURAT ZORLUOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından akıllarda cevaplanmayı bekleyen birçok soru vardı. Bunun üzerine kameralar karşısına geçen Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cansız bedeninin bulunmasına ilişkin yeni detayları paylaştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cansız bedeninin çuval içerisinde ve üzeri taşla kapatılmış halde bulunduğunu açıkladı.

"DEREDE ÜZERİ TAŞLA ÖRTÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU"

Başta jandarma ve AFAD olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi Narin'i arama çalışmalarını sürdürdü. Arama kurtarma görevlileri çok sayıda köpek ve su altı arama cihazlarıyla çalıştı. Narin bugün, derede üzeri taşla örtülmüş olarak bulundu.

"ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA UN ÇUVALINA KONULMUŞ"

İlk tespite göre, Narin'in öldürüldükten sonra bir un çuvalı içine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği ve üzerine çalılar ve taşlar konarak doğal bir görünümle kapatıldığı anlaşıldı.

BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI

Eğertutmaz Deresi ve çevresinde ekiplerce inceleme yapıldı. Söz konusu bölgede yapılan aramada bulunan Narin Güran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Bölgede insansız hava aracı ile de inceleme yapıldı.

Alınan önlemler kapsamında jandarma ekiplerince Tavşantepe Mahallesi'ne girişlere izin verilmiyor.