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ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başladı.

Donald Trump, Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. başkanı oldu.

"ÖNCELİĞİMİZ AMERİKA OLACAK"

Yeminin ardından kürsüye çıkan ABD Başkanı Trump, şunları söyledi:

Trump hükümeti boyunca Amerika'yı ilk öncelik olarak tutacağım. Güvenliğimiz sağlanacak, adalet sistemimiz yeniden dengelenecek.



Ülkemiz parlayacak, yeniden yükselecek. Herkes bize saygı duyacak.

"ABD RESMİ POLİTİKASINDA LGBT'YE YER YOK"

Irk ve cinsiyet konusunda yeni üretilen bu yapay yaftaları ortadan kaldıracağız. Bugün itibari ile Amerikan devletinin resmi politikası sadece iki cinsiyetin erkek ve kadın olmak üzere iki cinsiyetin bulunduğunu kabul edecek.



Haksızlık sonucu işlerinden olan Covid aşısından dolayı işlerinden olan ordu mensuplarına da görevlerine iadesini gerçekleştireceğim. Silahlı kuvvetlerimiz özgür olacaklar. Görevleri de Amerika’nın düşmanlarıyla savaşmak olacak. Yeniden en güçlü orduyu oluşturacağız, bu yalnızca kazandığımız savaşlarla ölçülmeyecek savaşlardan nasıl çıktığımızla ve hiç girmediğimiz savaşlarla ölçülecek.

"EN ZENGİN VE EN GÜÇLÜ İNSANLARIN EVLERİ YANDI VE SAVUNMA BAKANLIĞI İZLEDİ, BU OLMAZ"

Başkanlığa güvenli ve güçlü şekilde geri döndük. Ulusal başarı yılı olacak.



Bir güven kriziyle karşı karşıyayız yıllardır maalesef yozlaşmış bir sistem yüzünden. İçeride bir krizle karşı karşıyayız, aynı zamanda dışarı da birbirinden ayrı felaketler yaşanıyor.. Ancak suça bulaşanlara karşı da hiç toleransımız yok.



Los Angeles yangını hala devam ediyor. Kaliforniya'da en zengin ve en güçlü insanların evleri yandı ve savunma bakanlığı izledi, bu inanılmaz, bu olmaz! Kamusal sistemimiz felaketleri önleyemiyor.

"AMERİKA'NIN DÜŞÜŞÜ GERİDE KALDI"

Bunların hepsi değişecek ve göreceksiniz çok hızlı olacak. Bir şey yapamayan herkesi değiştireceğiz. Amerika'nın düşüşü geride kaldı.

"TANRI BENİ ABD'Yİ BÜYÜK YAPMAK İÇİN KURTARDI"

Beni öldürmeye çalıştılar, kulağımı bir mermi sıyırıp geçti. Tanrı beni ABD'yi büyük yapmak için kurtardı..



Tarihi kararlar imzalayacağım. Güney sınırlarımızda ulusal acil durum ilan ediyorum.



Bütün yasa dışı girişler hemen durdurulacak. Meksika'da olan Meksika'da kalacak çizgisine dönüyoruz. Yakala ve bırak çizgisini terk ediyoruz..



Güney sınırımıza birlikler gönderiyorum.



Bugün imzaladığım kararlar arasından kartellere, terör gruplarına yönelik onları bitirmeye yönelik çok önemli maddeler vardı.

"PANAMA KANALI'NI GERİ ALACAĞIZ, MARS'A KADAR HÜKMEDECEĞİZ"

Panama Kanalı'nı geri alacağız. Mars'a kadar hükmedeceğiz. Meksika Körfezi Amerika Körfezi olacak.



Gelecek bizim. Altın çağımız şimdi başladı. Tanrı Amerika'yı korusun.



ABD, Mars’a astronot gönderecek. Mars'a kadar hükmedeceğiz.

Trump’ın konuşması sona erdi ve yeni Başkan Bitcoin ve kripto paralar hakkında konuşmadı.