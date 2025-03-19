SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi..

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Gözaltı kararı alınanlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun da bulunuyor.

İmamoğlu'nun evinden alındığı ve Emniyet'e götürüldüğü bildirildi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında da gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

Gazeteci İsmail Saymaz ise Gezi Parkı soruşturması kapsamında “Türkiye Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüse Yardım” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Operasyonun, Medya A.Ş'deki ihaleler ve DEM-CHP arasında yapılan kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLERİN EVLERİNDE ARAMA YAPILIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gözaltı kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer isimlerin evlerinde arama faaliyetleri yürütüyor.

İMAMOĞLU'NUN KAMPANYASINI YÜRÜTEN İSİM HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI

Gözaltı kararı verilen isimlerin arasında İmamoğlu'nun kampanyasını yürüten Necati Özkan'ın da olduğu bildiriliyor.

Ayrıntılar gelecek...