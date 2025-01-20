SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

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Son dakika haberine göre CHP'li başkanlara açılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit ettiği iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

"TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREV ALAN KİŞİLERİ HEDEF GÖSTERMEK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle 'tehdit ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

AKIN GÜRLEK'İ HEDF ALDI

Ülke Politikaları Vakfı'nca düzenlenen Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'ne katılan İmamoğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma açılmasını eleştirmiş ve konuşmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef almıştı.