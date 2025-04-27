SON DAKİKA! Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Haber Merkezi

Elazığ sallandı..

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da deprem meydana geldiğini duyurdu..

4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Depreme ilişkin detayları AFAD sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Paylaşımında AFAD, merkez üssü Sivrice olan depremin 4.9 büyüklüğünde gerçekleştiğini bildirdi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ

11.31 km derinlikte gerçekleşen deprem sonrası vatandaşlar panik yaşadı...

Öte yandan, son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan depremlerin sıklaşması vatandaşları endişelendiriyor.

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Dilay Kaynak
Editor