SON DAKİKA! Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi
Elazığ sallandı..
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da deprem meydana geldiğini duyurdu..
4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Depreme ilişkin detayları AFAD sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.
Paylaşımında AFAD, merkez üssü Sivrice olan depremin 4.9 büyüklüğünde gerçekleştiğini bildirdi.
DEPREMİN DERİNLİĞİ
11.31 km derinlikte gerçekleşen deprem sonrası vatandaşlar panik yaşadı...
Öte yandan, son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan depremlerin sıklaşması vatandaşları endişelendiriyor.
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