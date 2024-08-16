SON DAKİKA! Emniyet Genel Müdürlüğüne Mahmut Demirtaş atandı Son dakika haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı. Karar, 16 Ağustos 2024 Tarihli ve 32634 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Son dakika haberine göre, yayınlanan kararla birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğüne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı.

Bursa Valiliğine ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı.

MAHMUT DEMİRTAŞ KİMDİR?

Mahmut Demirtaş, 1965 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Çiçekdağı'nda, ortaokul ve liseyi ise Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Meslek hayatına, 1990 yılının Aralık ayında Denizli'de Kaymakam Adayı olarak başladı. Adaylık süreci boyunca Yozgat-Çayıralan, Kayseri-Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 1992 yılında İngiltere’de 8 ay süreyle çeşitli inceleme ve araştırmalarda bulundu. Ardından, Aksaray-Güzelyurt ve Malatya-Pütürge ilçelerinde Kaymakam olarak, Van ve Osmaniye illerinde ise Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.

MARDİN VALİSİ VE BURSA VALİSİ OLARAK GÖREV YAPTI

2003 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nda Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı. 03.08.2012 tarih ve 3511 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adıyaman Valisi ve 01.06.2016 tarih ve 8864 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adana Valisi olarak görev yapmasının ardından 09.06.2020 tarihli ve 274 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mardin Valisi olarak atandı.

10 Temmuz 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla kararnamesiyle Bursa valiliğine atanmıştır.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.