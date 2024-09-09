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SON DAKİKA! Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin yapılan itiraz reddedildi

SON DAKİKA! Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin yapılan itiraz reddedildi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin yaptığı itiraz reddedildi. Bu kararla birlikte Engin Polat tutuksuz yargılanmaya devam edecek.