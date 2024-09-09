SON DAKİKA! Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin yapılan itiraz reddedildi

Türkiye'nin konuştuğu olay...
Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Dilan Polat'tan sonra eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada mahkeme, ara kararını açıkladı.
Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Kürşat Polat ve sanık Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verildi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
10 aydır tutuklu bulunan sanıklar için yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.
MAL VARLIĞINA TEDBİRLER DEVAM EDECEK
Sanıkların tüm mal varlıkları hakkında konulan tedbirin kaldırılması talebini reddeden mahkeme, sadece emekli maaşlarındaki kısıtlamanın kaldırılmasına hükmetti.
Sanıklar hakkında yurt dışındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı.
TAHLİYE İTİRAZINA RET
Ancak tahliye kararına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan itiraz geldi.
Değerlendirmeler sonucu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin yaptığı itiraz reddedildi.
Kararda yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki tedbirlerin devamına karar verildi.
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