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Haber Merkezi

Erzincan'da yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor.

Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kazaya ilişkin bilgi verdi.

Aydoğdu, Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek. "Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Tüm sağlık ve arama kurtarma ekipleri kaza yerinde. İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış." diye konuştu.