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Haber Merkezi

Türkiye, İstanbul'da başlatılan terör soruşturmasını konuşuyor..

Soruşturma kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde evinde gözaltına alınmıştı..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİKTEN TUTUKLANDI

Özer’in, buradaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanmasına karar verildi.

BANKA HESAP HAREKETLERİ, TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞMELERİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartılmıştı.