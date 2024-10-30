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Haber Merkezi

İstanbul'da "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Özer, emniyet işlemlerinin sona ermesi üzerine İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi..

Özer'in savcılık ifadesi devam ederken, Esenyurt Belediyesi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı..

ESENYURT BELEDİYESİ'NE KAYYUM

Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı duyuruldu..

KONUŞMA DÖKÜMLERİ, ÖRGÜT YÖNETİCİLERİYLE YOĞUN VE SÜREKLİ BAĞ KURDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartılmıştı.