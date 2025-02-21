SON DAKİKA! FETÖ'nün finansörü Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Haber Merkezi

Sabah saatlerinde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen terör operasyonunda, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

FETÖ yapılanmasına ilişkin yaklaşık bir buçuk yıldır sürdürülen istihbari çalışmalarda, örgütün finansörü olduğu tespit edilen Maydonoz Döner firmasına operasyon gerçekleştirildi.

31 ilde restoran eş zamanlı olarak düzenlen operasyonlar sırasında 10'u kamu çalışanı olmak üzere 353 şüpheli gözaltına alındı.

KAYYUM ATANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyona ilişkin soruşturma sürerken, mahkeme kararıyla Türkiye genelinde 410 şubesi bulunan Maydonoz Döner firmasına kayyum atandı.

ŞİRKETİN ORTAKLARI DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında şirketin ortağı oldukları öğrenilen Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltına alındı.

353 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Başkanlığı ile İstihbarat Daire Başkanlığı ve TEM (Terörle Mücadele) Daire Başkanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda, FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen 353 kişi gözaltına alınmıştı.

ÖRGÜT REFERANSI OLMADAN ORTAKLIK VERMİYORLAR

Döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği,

Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları,

Resmi belge olmaksızın, bu ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırıldığı,

Şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı,

Gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafların üzerinden (kuyumcu vb.) emanet usulü ile yapıldığı,

Şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi.

PARALAR ÖRGÜT MENSUPLARINA İLETİLİYOR

Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde; şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği,

Bu paraların “ürün satın alımı” olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği,

Aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları,

Yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için “kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması” talimatı verildiği,